Жириновский предлагает вернуть Волгограду историческое название

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский предложил переименовать Волгоград в Сталинград. Инициативу он представил канале в своем Telegram и он объяснил это тем, что именно с таким названием город-герой вошел в историю.



«Конечно, ни в коем случае нельзя связывать возвращение названия с самим Сталиным, но так сложилось, что именно под таким именем город стал известен миру», - считает лидер ЛДПР.

С аналогичным призывом также выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает РИА Новости.

Волгоград до 1925 года назывался Царицыным, с 1925 по 1961 год носил название Сталинград.

2 февраля проходят торжества, посвященные 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.