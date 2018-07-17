Жириновский объявил о желании переименовать свою партию в монархическую

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объявил о намерении переименовать свою партию. По его словам, он будет добиваться возможности ввести в название определение «монархическая». Политик сказал об этом во время мероприятия либерал-демократической фракции, приуроченного к столетию расстрела царской семьи.

«Мы с удовольствием носили бы название монархической фракции», — заявил Жириновский, передает РИА Новости.

Кроме того, во вторник во время пленарного заседания нижней палаты лидер ЛДПР предложил ежегодно 17 июля в зале заседаний включать гимн царской России «Боже, царя храни!». по его мнению, это будет дань памяти о последнем русском императоре Николае II. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал инициативу изучить, передает RT.

Российский император Николай II, императрица Александра Федоровна и их дети были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

