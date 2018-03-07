Жириновский назвал поведение Грудинина «хамским»

Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский раскритиковал своего оппонента - кандидата от КПРФ Павла Грудинина в ходе одного из дебатов. Он назвал поведение Грудинина «хамским» и подчеркнул, что оно вызывает отторжение.

Не преминул лидер российских либерал-демократов упрекнуть директора Совхоза им. Ленина в его богатстве.

«Перед всем миром лжет он один, он Грудинин. Скажи правду, что не морковь, не клубника - доходы твои, а самая дорогая в мире подмосковная земля», - заявил Жириновский, которого цитирует URA.Ru.

О недвижимости в Европе, счетах в Швейцарии, в том числе, и в золоте, писали многие СМИ. Сам Грудинин отрицает, что имущество принадлежит ему.