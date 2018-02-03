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Жириновский и Грудинин появляются в эфире чаще Путина – исследование

3 Февраля 2018 в 18:26
Жириновский и Грудинин появляются в эфире чаще Путина – исследование

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин и баллотирующийся на высший пост лидер ЛДПР Владимир Жириновский в период с 22 по 28 января получили больше эфирного времени, чем действующий глава государства Владимир Путин. Такие данные приводит в субботу компания «Медиаскоп».

Так, за указанный период в российском телеэфире вышло 986 сюжетов, посвященных кандидатам в президенты РФ. Общая продолжительность всех видеоматериалов и репортажей составила 14 часов 43 минуты.

Лидером по использованию эфирного времени стал Владимир Жириновский. Ему СМИ уделили 6 часов 3 минуты (23% от общего времени). На втором месте с показателем 2 часа 21 минута (13%) – Павел Грудинин. Владимир Путин пробыл в телеэфире 1 час и 18 минут (11%), при этом сам президент не появлялся ни в одном из 118 сюжетах. При этом Грудинин присутствовал в 84 из 139 сюжетов, а Жириновский - в 193 из 225.

А компании отметили, что на региональных СМИ Грудинин обошел Жириновского по популярности. На него приходится 31 сюжет, а про лидера ЛДПР снято всего 20 репортажей.

Выборы президента России пройдет 18 марта 2018 года, пишет ТАСС.

 

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