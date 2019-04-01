Понедельник
01 апреля
USD 64.73
EUR 72.72
Горячие новости

Жилые комплексы могут оборудовать системой распознавания лиц

1 Апреля 2019 в 09:43
Жилые комплексы могут оборудовать системой распознавания лиц

Жилые комплексы могут оборудовать биометрической системой распознавания лиц. Проект планирует разработать концерн «Калашников», сообщают Известия. О намерении усилить контроль над безопасностью граждан рассказал генеральный директор предприятия Владимир Дмитриев.

Он пояснил, что изначально вопрос может быть решен с помощью систем датчиков, которые будут размещаться на территории вокруг строящихся объектов. Такой подход позволит избежать установки лишних заборов и сократить число сотрудников охранных компаний. Впоследствии системы распознавания лиц могут начать работать уже на территории жилых комплексов для распознавания людей и автомобилей.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложение генерального директора концерна «Калашников» Владимира Дмитриева назвали перспективным.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.