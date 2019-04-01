Жилые комплексы могут оборудовать системой распознавания лиц

Жилые комплексы могут оборудовать биометрической системой распознавания лиц. Проект планирует разработать концерн «Калашников», сообщают Известия. О намерении усилить контроль над безопасностью граждан рассказал генеральный директор предприятия Владимир Дмитриев.

Он пояснил, что изначально вопрос может быть решен с помощью систем датчиков, которые будут размещаться на территории вокруг строящихся объектов. Такой подход позволит избежать установки лишних заборов и сократить число сотрудников охранных компаний. Впоследствии системы распознавания лиц могут начать работать уже на территории жилых комплексов для распознавания людей и автомобилей.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России предложение генерального директора концерна «Калашников» Владимира Дмитриева назвали перспективным.