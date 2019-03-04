Жильцов двухэтажного дома эвакуировали в Самаре

15 жильцов двухэтажного кирпичного дома на улице Чапаевской в историческом центре Самары эвакуированы из-за угрозы обрушения несущих стен, пострадавших нет, сообщило Главное управление МЧС по региону.

По информации спасателей, произошло частичное проседание кровли на площади 25 квадратных метров, существует угроза обрушения кирпичной кладки двух несущих стен.

Аварийные службы отключили дом от газа и электричества. Все жильцы дома разъехались по родственникам, отказавшись от размещения в пункте временного размещения, сообщает РИА «Новости».