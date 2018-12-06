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Жестокого бойфренда посадили на 20 лет

6 Декабря 2018 в 21:42
Жестокого бойфренда посадили на 20 лет

Кировский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двадцати годам тюремного заключения молодого человека, который задушил свою девушку и сжёг её квартиру.

Трагедия произошла два года назад. После пожара в квартире на улице маршала Жукова было обнаружено тело 17-летней девушки, которая, как установила экспертиза, была мертва уже к началу возгорания.

Под подозрение попал 20-летний ранее судимый бойфренд убитой. К моменту совершения жестокого преступления на его счету уже были кражи, грабёж и изнасилование. Упрёки девушки в новых кражах вывели юношу из себя, он задушил, а после поджег квартиру и сбежал, прихватив её смартфон.

Именно смартфон, проданный убийцей уже в Мурманской области, куда он бежал, вывели сотрудников полиции на его след, пишет «Свободная пресса».

Ранее НСН сообщала, что в Совете Федерации предложили применять химическую кастрацию в отношении осужденных за педофилию. Законопроект подготовила группа сенаторов под руководством Елены Мизулиной.

По словам сенатора Мизулиной, в законопроекте предлагается увеличение максимальных сроков наказания: до 30 лет при назначении наказания по совокупности преступлений и до 35 лет — по совокупности приговоров.

Ранее сенатор  Антон Беляков заявил НСН, что в России необходимо не только пожизненное наказание для педофилов, но и профилактика.

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