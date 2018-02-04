Жертвой снегопада в Москве стал один человек, пять пострадали

Один человек погиб, еще пятеро получили травмы из-за сильного снегопада в Москве. Об этом сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже», — написал Собянин.

Мэр столицы также сообщил о пяти пострадавших в результате стихии. Градоначальник призвал горожан к осторожности и рекомендовал держаться подальше от деревьев и проводов.

Мощный снегопад, накрывший столицу накануне, принес с собой циклон «Балканец», который пришел в регион с акватории восточного Средиземноморья. За два дня высота сугробов в столицу выросла до 43 сантиметров. По прогнозам синоптиков, снег в Москве будет идти до понедельника, пишет Газета.ру