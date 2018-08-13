Жертвами жёсткой посадки Ми-8 в Таджикистане стали трое россиян

Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек. Как отмечают «Известия», об этом сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям республики. Там подчеркнули, что среди погибших трое альпинистов из России и два члена экипажа.

«Интерфакс», в свою очередь, отмечает, что кроме российских спортсменов в вертолете находились граждане Белоруссии и Испании. Что касается членов экипажа, то все они имеют гражданство Таджикистана.

Как напоминает Газета.ру, накануне стало известно, что в Таджикистане совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. На его борту находились альпинисты. В качестве основной версии случившегося специалисты отмечают сложные метеоусловия, также не исключается техническую неисправность вертолета.