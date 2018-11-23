Жертвами взрыва в мечети в Афганистане стали 12 человек

12 верующих погибли, 33 получили ранения в результате взрыва, который произошел в мечети вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Хост на востоке страны, сообщил губернатор Хакам Хан Хабиби.
Военные возложили ответственность на «врагов мира», передает «Синьхуа».
Силы безопасности перекрыли место происшествия и не позволяют журналистам пройти к мечети.
Местные жители уверены, что жертв больше, чем сообщается официально.
Ранее НСН сообщала, что в результате двойного теракта в Кабуле погибли корреспондент телеканала «Tolo News» Самим Фарамарц и оператор Рамиз Ахмади. Еще четыре журналиста, представляющих другие средства массовой информации, были ранены.