Пятница
23 ноября
USD 65.61
EUR 74.8
Горячие новости

Жертвами взрыва в мечети в Афганистане стали 12 человек

23 Ноября 2018 в 20:26
Жертвами взрыва в мечети в Афганистане стали 12 человек

12 верующих погибли, 33 получили ранения в результате взрыва, который произошел в мечети вооруженных сил Афганистана, расположенной в провинции Хост на востоке страны, сообщил губернатор Хакам Хан Хабиби.

Военные возложили ответственность на «врагов мира», передает «Синьхуа».

Силы безопасности перекрыли место происшествия и не позволяют журналистам пройти к мечети.

Местные жители уверены, что жертв больше, чем сообщается официально.

Ранее НСН сообщала, что в результате двойного теракта в Кабуле погибли корреспондент телеканала «Tolo News» Самим Фарамарц и оператор Рамиз Ахмади. Еще четыре журналиста, представляющих другие средства массовой информации, были ранены.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.