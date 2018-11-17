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Жертвами удара коалиции в Дейр-эз-Зоре стали 40 сирийцев

17 Ноября 2018 в 15:22
Жертвами удара коалиции в Дейр-эз-Зоре стали 40 сирийцев

Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне аль-Букаан на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, жертвами которого стали 40 мирных жителей. Большинство погибших – женщины и дети, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

Всего за неделю в Сирии при авиаударах коалиции погибли больше 120 мирных жителей. Так, 12 ноября США и их союзники подвергли бомбардировке деревню Шаафа, где погибли 60 человек.

Спустя двое суток коалиция нанесла еще один удар по Шаафе и городу Хаджин. По данным агентства САНА, по населенным пунктам отработали кассетными бомбами, запрещенными международной конвенцией. Погибли несколько мирных жителей, еще несколько получили ранения.

15 ноября самолеты коалиции разбомбили деревни Бу-Бадран и ас-Суса, где погибли 17 и 6 человек соответственно.

Также неоднократно звучали заявления о том, что коалиция применяет при бомбардировках запрещенный международной конвенцией белый фосфор. Альянс эти обвинения отрицает. Также коалиция отрицает и то, что при ее ударах гибнут мирные сирийцы, пишет РИА Новости.

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