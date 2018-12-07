В полиции Бразилии сообщили, что ограбление банков произошло в городе Милагрис штата Сеара. В результате перестрелок погибли по крайней мере 12 человек.



Группа преступников попыталась ограбить два банка и взять заложников. В конечном счете преступникам не удалось реализовать свой замысел.

В ходе перестрелки полиция ликвидировала 6 грабителей. Шесть заложников погибли.

По имеющейся информации, в городе Итатира штата Сеара сегодня утром также имел место инцидент с подрывом банкоматов и ограбления банка, передает «Синьхуа».

Заместитель министра обороны Уругвая Хорхе Менендес в комментарии НСН призвал разделять псевдореволюции и революции.

