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Жертвами перестрелок в Бразилии стали 12 человек

7 Декабря 2018 в 20:29
Жертвами перестрелок в Бразилии стали 12 человек
В полиции Бразилии сообщили, что ограбление банков произошло в городе Милагрис штата Сеара. В результате перестрелок погибли по крайней мере 12 человек.

Группа преступников попыталась ограбить два банка и взять заложников. В конечном счете преступникам не удалось реализовать свой замысел.

В ходе перестрелки полиция ликвидировала 6 грабителей. Шесть заложников погибли.

По имеющейся информации, в городе Итатира штата Сеара сегодня утром также имел место инцидент с подрывом банкоматов и ограбления банка, передает «Синьхуа».

Заместитель министра обороны Уругвая Хорхе Менендес в комментарии НСН призвал разделять псевдореволюции и революции.

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