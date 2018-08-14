Жертвами обрушения моста в Генуе стали 30 человек

Число погибших при обрушении моста в Генуе увеличилось до 30 человек. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

По его словам, раненые в ходе происшествия находятся в тяжёлом состоянии. Политик заявил о необходимости найти ответственных за случившееся.

Напомним, что мост в Генуе, соединяющий две части города, обрушился во вторник днём. По предварительным данным, причиной стали серьёзные недостатки в текущем обслуживании объекта. Такую версию выдвинул министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли.