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Жертвами лесного пожара в Калифорнии стали пять человек

9 Ноября 2018 в 22:31
Жертвами лесного пожара в Калифорнии стали пять человек

Не менее пяти человек погибли в результате лесного пожара на севере штата Калифорния, передает ТАСС.

По данным местных властей, погибшие были обнаружены в машинах, которые загорелись в результате стихии.

Также сообщается, что около 17 тысяч строений находятся под угрозой разрушения.

Ранее НСН сообщала, что лесной пожар уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии. В городе проживает 27 тысяч людей. Им пришлось спасаться бегством, а многим бросать свои автомобили из-за образовавшихся заторов на дорогах. В сети появилось видео бушующей стихии. Его снял медбрат Даррел Уилкен во время эвакуации.

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