Жертвами ДТП в Пакистане стали 11 человек

Полиция города Хайдарабад пакистанской провинции Синд сообщила, что сегодня произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком, в результате которого погибли не менее 11 человек, 4 были ранены.

В микроавтобусе ехали рабочие одной из компаний, двигавшийся навстречу грузовик превысил скорость и потерял управление, после чего столкнулся с микроавтобусом, сообщает «Синьхуа».

Хайдарабад славится своими архитектурными памятниками, многие из которых были уничтожены или серьёзно повреждены во время борьбы за независимость от Великобритании и антиправительственных восстаний 1980-х. Город считается литературной родиной местного языка синдхи, так как в прошлом был пристанищем для синдских поэтов и дервишей. В настоящее время Хайдарабад известен большим количеством учебных заведений.