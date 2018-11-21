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Жертвами ДТП в Индии стали 9 человек

21 Ноября 2018 в 23:40
Жертвами ДТП в Индии стали 9 человек

Крупное ДТП произошло в штате Уттар-Прадеш на севере Индии, передает «Синьхуа». В результате аварии погибли 9 человек, в том числе пятеро детей, еще пять человек получили серьезные травмы.

ДТП произошло в районе Лалитпур, когда самосвал врезался в легковой автомобиль. Из-за тумана видимость на дороге была плохой, и это стало главной причиной аварии.

Ранее НСН сообщала, что 43 человека погибли и 37 человек получили травмы, когда пассажирский автобус упал в ущелье в штате Телингана на юге Индии. Автобус возвращался из Кондагатту в Джагтиял: пассажиры возвращались после паломничества в храм Анджанея Свами.

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