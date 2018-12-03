Жерар Депардье получил прописку в Новосибирске

Французский актер Жерар Депардье переехал из Саранска в Новосибирск. Как сообщает «РБК-Новосибирск», там известный актёр получил прописку и решил запустить бизнес, связанный с дистрибуцией и производством продуктов питания. Как отметила бизнес-партнера Депардье Юлия Мосман, прописку мужчина решил поменять из-за более выгодного географического положения Новосибирска.

Как напоминает «Русская планета», известный актёр получил гражданство России в 2013 году. Это произошло после того, как власти Франции инициировала введение 75% налога на доходы свыше 1 миллиона евро. После получения российского паспорта Депардье получил регистрацию в Саранске, а затем стал обладателем квартиры в Грозном.