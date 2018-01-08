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Жену Аршавина сняли с самолета за дебош. Подробности

8 Января 2018 в 12:58
Жену Аршавина сняли с самолета за дебош. Подробности

Супругу полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина – Алису – сняли с рейса авиакомпании «Аэрофлот» из-за неадекватного поведения. Об этом сообщил авиаперевозчик.

Инцидент произошел накануне на рейсе «Москва – Алма-Ата». Супруге футболиста срочно понадобилось поменять подгузник ребенку, когда самолет уже находился на рулежной дорожке.

В авиакомпании отметили, что девушка не реагировала на просьбы экипажа занять свое место, пристегнуть ремень безопасности на себе и на ребенке. Но она продолжала ходить по салону и не реагировала на просьбы бортпроводников.

«Аршавина неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж. Также Аэрофлот располагает свидетельскими показаниями пассажиров, которые подтверждают деструктивное поведение пассажирки», — говорится в комментарии компании, который приводит RT.

Командир экипажа вызвал полицию, девушку сняли с самолета, но задерживать не стали. Рейс в результате вылетел с опозданием на два часа. А супруга футболиста полетела в Алма-Ату другим самолетом.

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