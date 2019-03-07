Женский праздник ожидания подарка

Предпочтения прекрасной половины населения России относительно подарка на 8 марта стали понятны из опроса, проведенного ВЦИОМ.

Опрос дает понять, что ожидания оправдаются далеко не у всех женщин. Итак, большинство дам, 38% опрошенных, хотели бы получить в подарок путевку на отдых. 23% обрадовались бы билетам на концерт или в театр, или подарочным сертификатам. Мобильные телефоны и другие гаджеты скрасили бы праздник 16% женщин. Бытовые приборы хотели бы получить в качестве подарка 14%, ювелирные украшения - 13%, автомобиль - 12%, косметику -11% дам – участниц опроса ВЦИОМ.

Но подавляющее большинство получит на праздник цветы. Просто цветы. Именно их планируют преподнести своим дамам в качестве презента 68% опрошенных социологами мужчин. Парфюмерию и косметику подарят 23%, конфеты, спиртное и деликатесы — 22%, деньги и подарочные сертификаты — 17%, сувениры, билеты на концерт, ювелирные украшения или бытовые приборы — по 10%. Что касается ожиданий тех 38% дам, которые ждут путевку на отдых, то сбудется эта мечта всего у 3% - столько опрошенных мужчин заявили о готовности сделать такой сюрприз.

Грустно, однако, что целых семь процентов мужчин признались в ходе опроса, что не собираются дарить подарки. Хочется верить, что значительная часть этих семи процентов в последний момент передумала и ринулась искать спасения в торговых центрах. Наверное, именно этим можно объяснить 10-балльные пробки, которые сковали Москву к 16-ти часам. Центр организации дорожного движения предупреждал о таком развитии ситуации, напоминая, что накануне 8 марта и длинных выходных в Москве традиционно увеличивается количество автомобилей.

Но что все эти букеты-конфеты и прочие сувениры в сравнении с поздравлениями первого лица государства. Президент России поздравлял в предпраздничный день женщин верхом на коне. Владимир Путин посетил 1-й оперативный полк полиции столичного Управления МВД, чтобы поздравить сотрудниц конной и туристической полиции. Глава государства вместе с ними верхом проехал несколько кругов по манежу, - сообщает РИА Новости. Кстати, кто-то наверняка оценит такой необычный подарок, как предложение совершить совместную конную прогулку. Считайте это последней подсказкой.

Всеволод Нерознак