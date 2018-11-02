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Женщина в Москве погибла от удара отлетевшего от грузовика колеса

2 Ноября 2018 в 11:53
Женщина в Москве погибла от удара отлетевшего от грузовика колеса

Женщина в Москве скончалась в результате попадания в нее колеса, отвалившегося от грузовика. Инцидент произошел на тротуаре возле Третьего транспортного кольца. Водитель большегруза заметил отлетевшее заднее колесо и начал тормозить. В этот момент колесо уже вылетело на тротуар и на большой скорости врезалось в идущую по нему женщину, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Отмечается, что молодая женщина смотрела в этот момент в свой телефон и не заметила катящееся на нее колесо.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН прокомментировал групповое изнасилование в Уфе. По его словам, это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.

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