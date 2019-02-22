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Женщина, принесшая гроб с мужем к самарскому правительству, отказалась от помощи

22 Февраля 2019 в 10:25
Женщина, принесшая гроб с мужем к самарскому правительству, отказалась от помощи

Женщина, которая не смогла похоронить своего мужа из-за высокой стоимости ритуальных услуг и привезла гроб с телом к зданию правительства Самарской области, заявила, что ей не нужна помощь от местных властей.

Она рассказала, что в настоящее время она находится в Тольятти, а завтра вернется за гробом мужа и похоронит его в деревне, сообщает РИА Новости.

Женщина подчеркнула, что сейчас «никакая помощь» ей уже не нужна, пишет «Газета.ру».

Родственники умершего 21 февраля привезли гроб с его телом к зданию правительства Самарской области, заявив, что не могут его похоронить из-за высокой стоимости ритуальных услуг, передает «Свободная пресса».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил «жестко разобраться» в ситуации с гробом, сообщает Ura.ru. В своем Twitter глава региона написал, что это «вопиющий случай» и пообещал предоставить всю информацию об этом общественности.

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