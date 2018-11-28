Женщина погибла под колесами поезда в районе станции «Крекшино»

Поезд «Москва-Кишинев» насмерть сбил 49-летняя женщину в районе платформы «Крекшино» Киевского направления МЖД, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Гражданка одной из стран СНГ переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Ранее НСН сообщала, что поезд въехал в большую группу людей на севере Индии. Трагедия произошла в пригороде Амритсара. Её причиной мог стать фейерверк, запущенный по случаю религиозного праздника. Он привлёк толпу зрителей, которые вышли на железную дорогу и не заметили приближение состава.