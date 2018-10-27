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Женщина и ребенок погибли в Приморье при обрушении моста

27 Октября 2018 в 10:18
Женщина и ребенок погибли в Приморье при обрушении моста

В результате обрушения моста в Приморье погибли два человека. Об этом сообщили в краевом МВД.

В ведомстве пояснили, что на месте ЧП был извлечен легковой автомобиль Mazda Demio, в салоне которого находилась 25-летняя жительница Арсеньева и ее 3-хетняя дочь. Машину в момент обрушения зажал грузовик. Женщина и ребенок погибли.

Ранее сообщалось, что автомобильный мост в Михайловском районе Приморского края обрушился при проезде по нему грузовика. По факту ЧП Следственный комитет по региону начал проверку, пишет RT.

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