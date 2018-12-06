Женщина и ребенок погибли при пожаре в жилом доме в Орловской области

Жертвами пожара в многоквартирном трехэтажном доме в деревне Дубовая Роща в Орловской области стали пожилая женщина и пятилетний ребенок, сообщает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В связи с наступлением осенне-зимнего периода и понижением температуры ежегодно увеличивается количество бытовых пожаров. Об этом