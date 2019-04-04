Жена телеведущего Андрея Норкина рассказала о его болезни

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Супруга Андрея Норкина рассказала, почему телеведущий внезапно покинул студию во время эфира. Как отмечает МК, по словам женщины, у него «случился гипертонический криз, стресс на фоне сахарного диабета».

По словам жены Норкиной, журналист находится в больнице с очень высоким давлением. Ранее он покинул студию программы «Место встречи» после дискуссии о ситуации на Украине. После рекламной паузы в качестве ведущего выступил журналист Александр Гурнов. В пресс-службе НТВ отметили, что Андрей Норкин отправился на больничный, подчёркивает Ura.ru. Его концертный директор Вячеслав Калашников завил, что такое поведение журналиста обусловлено переутомлением.

НСН решила разобраться, как справляются со стрессом коллеги Норкина по цеху, и обратилась к известному телеведущему Владимиру Соловьёву. Он рассказал о принципиально ином подходе к работе, который позволяет избежать нервных потрясений и сберечь здоровье.