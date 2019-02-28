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Жена погибшего в Подмосковье пилота узнала о трагедии из СМИ

28 Февраля 2019 в 18:44
Жена погибшего в Подмосковье пилота узнала о трагедии из СМИ

Супруга пилота легкомоторного самолета, который погиб, разбившись в окрестностях подмосковной Коломны, Маргарита Мельничук узнала о смерти мужа от СМИ. С ней связался корреспондент сайта «Подмосковье сегодня».

Как выяснилось, Игорь Козлов – наемный лётчик, он выполнял частный заказ, вылетев с коломенского аэродрома «Северка». Сегодня днем самолет самолет «Чайка-С72» рухнул в районе садового товарищества «Отдых».

«У меня шок, вы первые, кто сообщил об этом мне! Мне еще даже не звонили! Расскажите, что произошло? Кто там был еще? Мне надо узнать, где тела, увезли ли их», – сквозь слезы сказала вдова погибшего 52-летнего пилота.

В результате авиакатастрофы вместе с летчиком погиб пассажир самолета, который разработан компаний СК «Чайка» из Самары. Как рассказали сайту KP.RU на предприятии, это была надёжная машина, простая в пилотировании. Недавно она прошла процедуру техобслуживания и была совершенно исправна.

Как отмечает «Свободная пресса», упавший самолет оказался уникальным - он был выпущен в единственном экземпляре.

Между тем, Телеканал «360» публикует видео места катастрофы, снятое беспилотником с высоты птичьего полета.


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