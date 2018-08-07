Вторник
07 августа
USD 63.5
EUR 73.41
Горячие новости

Жена Петросяна хочет отобрать квартиры у его любовницы

7 Августа 2018 в 12:47
Жена Петросяна хочет отобрать квартиры у его любовницы

Супруга Евгения Петросяна претендует на две элитные квартиры личного ассистента юмориста Татьяны Брухуновой, которыми она обзавелась за последние полтора года. 29-летнюю Брухунову в СМИ называют любовницей артиста. Именно её стремительное обогащение стало причиной начала бракоразводного процесса Петросяна с Еленой Степаненко, пишут «Дни.ру» со ссылкой на один из Telegram-каналов.

Первая пятикомнатная квартира, площадью 232 квадратных метра, расположена в элитном комплексе клубных домов московского района Хамовники. Её стоимость оценивается в четверть миллиарда рублей. Вторая квартира - на Лесной улице. В ней три комнаты общей площадью 77 квадратных метра. Ориентировочная стоимость – 30 миллионов рублей.

Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили вместе более 230 лет. О том, что они решили развестись стало известно в конце прошлой недели. Однако по другим данным, артисты живут раздельно уже не менее 15 лет, однако только теперь решили официально разойтись. Они уже подали иск о разделе имущества.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.