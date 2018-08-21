Жена и дочь Ярошенко приехали в США на свидание с лётчиком

Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, прибыли в Нью-Йорк. Виктория и Екатерина будут жить в 100 километрах от тюрьмы, где содержится Константин, и смогут посещать его четыре раза в неделю. Первое свидание должно состояться 24 августа, сообщает ТАСС.

Российский летчик Ярошенко в 2011 году был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы за подготовку сговора с целью доставки наркотиков, пишет РЕН ТВ . Причем задержали Ярошенко в нарушение международного права на территории третьей страны — Либерии. В российском МИДе называют обвинения против Ярошенко надуманными и добиваются его возвращения на родину.