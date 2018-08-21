Вторник
21 августа
USD 67.18
EUR 76.72
Горячие новости

Жена и дочь Ярошенко приехали в США на свидание с лётчиком

21 Августа 2018 в 08:16
Жена и дочь Ярошенко приехали в США на свидание с лётчиком

Жена и дочь российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, прибыли в Нью-Йорк. Виктория и Екатерина будут жить в 100 километрах от тюрьмы, где содержится Константин, и смогут посещать его четыре раза в неделю. Первое свидание должно состояться 24 августа, сообщает ТАСС.

Российский летчик Ярошенко в 2011 году был приговорен американским судом к 20 годам тюрьмы за подготовку сговора с целью доставки наркотиков, пишет РЕН ТВ. Причем задержали Ярошенко в нарушение международного права на территории третьей страны — Либерии. В российском МИДе называют обвинения против Ярошенко надуманными и добиваются его возвращения на родину.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.