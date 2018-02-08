Жена Белых: У моего мужа конфисковали четыре бутылки самогона и старый Nissan

В пресс-центре НСН жена экс-губернатора Кировской области Екатерина Белых рассказала о том, что на самом деле было изъято из резиденции губернатора под видом «элитного алкоголя».

«Никиту Белых часто ставят в один ряд с Маркеловым, Хорошавиным и Гайзером. А у него был конфискован старый Nissan и треть квартиры в Перми. Ничего другого в деле не было. А во время приговора по одному из каналов шел репортаж про то, как мой муж катается на яхте. И мне хотелось бы спросить о том, где она, эта яхта? И такой человек у нас в стране – объект для ненависти. Ещё была информация о том, что из губернаторской резиденции был конфискован "элитный алкоголь". Хочу сказать, что это – четыре бутылки самогона», - отметила Екатерина Белых.

Ранее, в пресс-центре НСН она заявила, что экс-губернатор Кировской области Никита Белых может не пережить этапирование в колонию.

Белых был задержан в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. Позже решением президент России Владимир он был отстранён от должности губернатора «в связи с утратой доверия». 1 февраля суд приговорил экс-губернатора Кировской области Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 48 миллионов рублей.