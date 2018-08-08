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Жена Асада лечится от рака груди

8 Августа 2018 в 17:34
Жена Асада лечится от рака груди

Онкологическое заболевание диагностировано у супруги президента Сирии Асмы Асад. Она госпитализирована в Дамаске в связи со злокачественной опухолью молочной железы. Об этом объявила канцелярия Башара Асада на своей странице в «Твиттере». Подчеркивается, что рак обнаружили на ранней стадии, отмечает RT.

Асме Асад уже назначили курс лечения. На опубликованной фотографии из клиники её подключена капельница, рядом с ней сидит сирийский лидер. 11 августа жене Башара Асада должно исполниться 43 года. Асма Фаваз аль-Ахрас родилась в Лондоне, она выпускница Королевского колледжа Лондонского университета в области компьютерных технологий и французской литературы. Некоторое время работала в банках.

Свадьба Башар Асад с Асмой состоялась в 2001 году. У них родились два сына и дочь.

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