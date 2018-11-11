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«Жемчужина в короне». Украине больно за потерянный Крым

11 Ноября 2018 в 12:39
«Жемчужина в короне». Украине больно за потерянный Крым

Потеря Крыма стала для Украины очень болезненной, ведь полуостров был «жемчужиной в короне» страны. Такое заявление сделала журналистам бывший депутат Верховной Рады Анна Герман.

Она отметил, что каждый украинец хочет, чтобы Крым «вернулся на родину», и при этом все понимают, что на данном этапе это невозможно.

«Придёт время, и Крым должен будет вернуться на Украину. Такую жемчужину из короны, хоть мы и не королевство, очень больно потерять», - заявила Герман.

Она уверена, что Крым можно вернуть, но для этого необходимо найти компромисс.

«А пока будут идти поиски компромисса, нужно закончить войну в Донбассе», - подчеркнула политик.

Конфликт на востоке Украины, по мнению Герман, стал следствием «глупых решений Киева». Поэтому и жители Крыма, напуганные войной, проголосовали на референдуме за вступление в состав России, добавила Герман.

Крым стал российским в результате референдума 2014 года, где больше 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, пишут «Известия».

 

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