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«Желтые жилеты» перекрыли движение на Елисейских полях

16 Марта 2019 в 13:15
«Желтые жилеты» перекрыли движение на Елисейских полях

Участники движения "желтые жилеты" собрались в центре Парижа с целью проведения 18-й еженедельной акции протеста. Сообщается, что автомобильного движение в верхней части Елисейских полей было перекрыто несколькими десятками человек.

На площади Шарля де Голля находятся более 300 человек. Сообщается, что предстоящая акция должна стать одной из самых важных с начала мобилизации.

Уточняется, что отряды полиции нижнюю часть проспекта. Помимо этого, щиты установлены и на улицах, которые прилегают к правительственным зданиям. На Елисейских Полях жандармы стараются локализовать участников предстоящей манифестации на площади Шарля де Голля.

Ранее французский политолог, журналист Николя Шаррас рассказал на пресс-конференции НСН, что в действительности происходило во Франции в первые дни протестов «желтых жилетов».

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