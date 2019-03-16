«Желтые жилеты» перекрыли движение на Елисейских полях

Участники движения "желтые жилеты" собрались в центре Парижа с целью проведения 18-й еженедельной акции протеста. Сообщается, что автомобильного движение в верхней части Елисейских полей было перекрыто несколькими десятками человек.

На площади Шарля де Голля находятся более 300 человек. Сообщается, что предстоящая акция должна стать одной из самых важных с начала мобилизации.

Уточняется, что отряды полиции нижнюю часть проспекта. Помимо этого, щиты установлены и на улицах, которые прилегают к правительственным зданиям. На Елисейских Полях жандармы стараются локализовать участников предстоящей манифестации на площади Шарля де Голля.

Ранее французский политолог, журналист Николя Шаррас рассказал на пресс-конференции НСН, что в действительности происходило во Франции в первые дни протестов «желтых жилетов».