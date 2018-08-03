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Жару в Москве сменят дожди и ветер

3 Августа 2018 в 11:01
Жару в Москве сменят дожди и ветер

Знойная жара, которая установилась на этой неделе в Москве и области в ближайшие выходные пойдет на спад, сообщает «Русская планета».

Холодный ветер и дожди придут на смену жаркой и сухой, по-настоящему летней погоде. Так, в пятницу столбик термометра может подняться до +32 градусов.

В субботу и воскресенье в Москве ожидается от +27 до +29 градусов, в области - от +24 до +29. К воскресенью в столице планируется +25…+27, в Подмосковье +23…+28 градусов.

В понедельник, 6 августа, возможны небольшие дожди и до +27 градусов днем. Во вторник также ожидаются осадки, а температура воздуха не превысит +22, передает «360».
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