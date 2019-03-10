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Жанна Агузарова удивила пластикой лица

10 Марта 2019 в 08:00
Жанна Агузарова удивила пластикой лица
Жанна Агузарова. Фото: соцсети

Жанна Агузарова, российская звезда 1980-1990-х годов, предстала в новом образе на интервью сайту журнала Vogue. Певица прибегла к коррекции лица и сменила имидж.

Российская исполнительница предстала перед публикой пополневшей, с увеличенными губами, моложавым для 56-летней певицы лицом. Теперь Жанна Агузарова носит длинные темные волосы и челку вместо фантастических причесок на разноцветных волосах.

Певица была одета в черные брюки и такой же жакет с шевронами, белую блузу с бантом и жабо. От привычного образа остались сетчатые митенки, массивные браслеты и многочисленные кольца.

Жанна Агузарова стала известна благодаря сотрудничеству с группой «Браво». Как солистка она исполнила хиты «Кошки», «Желтые ботинки», «Чудесная страна», «Верю я», «Старый отель». После ухода из группы Агузарова занималась сольными проектами. Певица выпустила 10 альбомов общим тиражом более 5 миллионов экземпляров.

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