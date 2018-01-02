Жалоба от Собчак на агитационный ролик ЕР в ЦИК не поступала

В Центризбиркоме не получали жалобу на агитационный ролик «Единой России» от предвыборного штаба Ксении Собчак. Об этом рассказала журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина.



«Жалоба Собчак к нам не поступала», - сказала Гришина, слова которой приводит ТАСС.

В субботу, 30 декабря, представители предвыборного штаба Ксении Собчак заявили о намерении пожаловаться в ЦИК и Генпрокуратуру на агитационный ролик «Единой России», в котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом России.

После этого ролик из YouTube был удален правообладателем. В ЕР при этом объяснили, что ролик не был предвыборным, а носил чисто информационный характер.