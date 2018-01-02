Вторник
02 января
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Жалоба от Собчак на агитационный ролик ЕР в ЦИК не поступала

2 Января 2018 в 19:03
Жалоба от Собчак на агитационный ролик ЕР в ЦИК не поступала

В Центризбиркоме не получали жалобу на агитационный ролик «Единой России» от предвыборного штаба Ксении Собчак. Об этом рассказала журналистам секретарь ЦИК Майя Гришина.

«Жалоба Собчак к нам не поступала», - сказала Гришина, слова которой приводит ТАСС.

В субботу, 30 декабря, представители предвыборного штаба Ксении Собчак заявили о намерении пожаловаться в ЦИК и Генпрокуратуру на агитационный ролик «Единой России», в котором маленькая девочка просит Деда Мороза сделать Владимира Путина президентом России.

После этого ролик из YouTube был удален правообладателем. В ЕР при этом объяснили, что ролик не был предвыборным, а носил чисто информационный характер.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.