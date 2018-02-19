Жалоб и нарушений в организации избирательного процесса в Калмыкии не зафиксировано

Глава Калмыкии Алексей Орлов встретился с представителем Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседателем Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль» Александром Бродом.

Брод отметил, что избирательная кампания по стране идет в рабочем режиме, в том числе и в Калмыкии. В настоящий момент жалоб и обращений в республике не зарегистрировано. «Сейчас идет серьезная работа по проверке списка избирателей. Это необходимо для того, чтобы исключить так называемых двойников. Это и учет ушедших из жизни людей, и тех, кто поменял место жительства, а также тех, кто сменил фамилию. Это очень важный момент. Общественные наблюдатели должны быть подготовленными и ответственными. Они не должны создавать конфликтных ситуаций, но вместе с тем работать на профилактику возможных нарушений. Наша задача – сделать выборы максимально доступными и прозрачными», – сказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. В его планах посетить многофункциональный центр республики. По данным Избирательной комиссии Калмыкии, уже свыше 300 человек подали заявление на голосование по месту нахождения, сообщает РИА «Калмыкия».

Глава Калмыкии поблагодарил Александра Брода за проделанную работу и выразил надежду, что проведенные встречи с наблюдателями будут полезны и эффективны для организации избирательного процесса в регионе. «Мы все крайне заинтересованы, чтобы предстоящие выборы прошли открыто и легитимно, а их результаты ни у кого не вызывали сомнений», – подчеркнул Орлов.



