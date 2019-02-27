Зеппельт: Лыжники задержаны в ходе антидопингового рейда на ЧМ

Скандально-известный журналист из Германии Хайо Зеппельт утверждает, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде в ходе полицейской операции задержаны семь человек по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Пятеро из этой группы — спортсмены, передает RT .

По сведениям источника информации Зеппельта, среди задержанных двое граждан Австрии. Ассоциация лыжных видов спорта этой страны проводит экстренное заседание. Также в числе подозреваемых гонщики из Эстонии и Казахстана. По словам Зеппельта, антидопинговый рейд проводится при координации австрийских и немецких властей.

Как отмечает РИА ФАН , член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил, что рейд не представляет угрозы для российских спортсменов.



В конце 2018 года австрийская полиция устроила шмон в расположении сборной России по биатлону перед стартом второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

