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Зеппельт: Лыжники задержаны в ходе антидопингового рейда на ЧМ

27 Февраля 2019 в 18:42
Зеппельт: Лыжники задержаны в ходе антидопингового рейда на ЧМ

Скандально-известный журналист из Германии Хайо Зеппельт утверждает, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде в ходе полицейской операции задержаны семь человек по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Пятеро из этой группы — спортсмены, передает RT.

По сведениям источника информации Зеппельта, среди задержанных двое граждан Австрии. Ассоциация лыжных видов спорта этой страны проводит экстренное заседание. Также в числе подозреваемых гонщики из Эстонии и Казахстана. По словам Зеппельта, антидопинговый рейд проводится при координации австрийских и немецких властей.

Как отмечает РИА ФАН, член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин заявил, что рейд не представляет угрозы для российских спортсменов.

В конце 2018 года австрийская полиция устроила шмон в расположении сборной России по биатлону перед стартом второго этапа Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

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