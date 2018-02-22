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«Зенит» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

22 Февраля 2018 в 23:03
«Зенит» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» в домашнем матче победил шотландский «Селтик» со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы по футболу.

Голы забили Бранислав Иванович, Далер Кузяев и Александр Кокорин.

Первая встреча, которая прошла в Глазго, завершилась со счетом 1:0 в пользу «Селтика».

Жеребьевка 1/8 финала состоится 23 февраля в швейцарском Ньоне, передает ТАСС.

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