«Зенит» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Санкт-петербургский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл турецкий «Фенербахче» в ответном домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира.

Голы у хозяев забили Магомед Оздоев и Сердар Азмун (дважды). У проигравших отличился Мехмет Топал.

В Стамбуле хозяева победили со счетом 1:0. Главный тренер питерского клуба Сергей Семак изменил состав по сравнению с первым матчем. Ключевым стал переход на игру в два форварда и включение в состав новичка команды Сердара Азмуна, передает телеканал «360».

Жеребьевка 1/8 финала турнира пройдет 22 февраля в швейцарском Ньоне, передает ТАСС.

Ранее бывший главный тренер «Томи» и советник президента ЦСКА Валерий Непомнящий рассказал о своих ожиданиях от ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы с участием российских клубов. «Зенит» завтра примет на своем поле «Фенербахче», а «Краснодар» сыграет в гостях с «Байером».

«Шансы «Зенита» на выход в следующий раунд немного выше, чем у «Краснодара». Все-таки нынешний «Фенербахче» уступает «Байеру». Думаю, что во второй игре «Зенит» сможет прибавить и добиться нужного результата. Но в то же время я надеюсь и на то, что у «Краснодара» получится справиться с «Байером», — сказал Непомнящий.