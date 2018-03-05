«Зенит» требует переиграть матч с «Амкаром»

Санкт-петербургский «Зенит» подал протест в контрольно-дисциплинарный комитет РФС по итогам матча 21-го тура Российской футбольной премьер-лиги против «Амкара», передает «Интерфакс».

Встреча завершилась вничью 0:0. Обращение рассмотрят 7 марта.

В конце матча главный арбитр Владимир Сельдяков счел, что защитник «Амкара» Николай Зайцев нарушил правила. При этом игрок получил травму, ему стали оказывать помощь, а затем под руки вывели за пределы поля.

В этот момент рефери и вынес Зайцеву предупреждение, которое стало вторым. Однако красной карточки вслед за второй желтой не последовало: Сельдяков не удалил Зайцева, допустив техническую ошибку и дав повод для подачи протеста.

Чемпионат России по футболу 2017/2018 — 26-й по счёту сезон высшего дивизиона системы футбольных лиг России. 6-й сезон чемпионата России, который организуется по системе «осень—весна». Очередной сезон при спонсорстве «Росгосстрах».

Чемпионат России по футболу 2017/2018 проводится по принципу «каждый с каждым» в два круга на своём поле и поле соперника. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2017/2018, выбывают в Первенство ФНЛ после соблюдения процедуры выбывания клубов из премьер-лиги. Команды, занявшие 13-е и 14-е места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами Первенства ФНЛ 2017/2018, занявшими соответственно четвёртое и третье места.



Чемпионский титул защищает московский «Спартак».

В декабре 2016 года главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и генеральным директором РФС Александром Алаевым в адрес президента РФПЛ Сергея Прядкина было направлено прошение о завершении чемпионата России по футболу 12—13 мая 2018 года, чтобы у сборной было больше времени на подготовку к чемпионату мира. На общем собрании РФПЛ, состоявшемся 25 января 2017 года, были предварительно утверждены даты начала и окончания чемпионата России — 16 июля 2017 года и 13 мая 2018 года соответственно.