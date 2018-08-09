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«Зенит» сыграет с минским «Динамо»

9 Августа 2018 в 00:55
«Зенит» сыграет с минским «Динамо»

Санкт-Петербургский «Зенит» сегодня сыграет с минским «Динамо» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В случае успеха в матчах с минчанами зенитовцы, сыграют с шотландским «Хибернианом» или норвежским «Мольде» за право выступить в групповом раунде Лиги Европы, передает ТАСС.

Лига Европы УЕФА 2018/19 — 48-й розыгрыш ежегодного клубного турнира в европейском футболе и 10-й под названием Лига Европы УЕФА. Финальный матч состоится 29 мая 2019 года на Олимпийском стадионе в Баку.

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