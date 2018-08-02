«Зенит» сыграет с минским «Динамо» в Лиге Европы

Минский клуб «Динамо» стал соперником петербургского «Зенита» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, передает «Интерфакс».

Первый матч пройдет 9 августа в Минске, ответный - 16 августа в Петербурге. Победитель выйдет в раунд плей-офф, где поборется за путевку в групповую стадию.

Лига Европы УЕФА — является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1971 году. Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов. В розыгрыше Лиги Европы принимают участие клубы, занявшие по окончании сезона национального чемпионата определённые места в турнирной таблице, в зависимости от рейтинга УЕФА, а также победители национальных кубков, если они не завоевали право участия в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата (с сезона-2015/16 финалист национального кубка не попадает в Лигу Европы (по линии кубка) ни при каких обстоятельствах, даже если победитель кубка завоевал право на участие в Лиге чемпионов по итогам национального чемпионата).