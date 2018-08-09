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«Зенит» сенсационно проиграл минскому «Динамо»

9 Августа 2018 в 22:06
«Зенит» сенсационно проиграл минскому «Динамо»

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях уступил минскому «Динамо» со счетом 0:4 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе хозяев мячи забили Урош Николич (дважды), Владимир Хващинский, Нино Галович, передает ТАСС.

Ответная встреча состоится 16 августа в Петербурге на стадионе «Петровский».

После разгромного поражения шансы «Зенита» пройдит в рамках Лиги Европы называются призрачными.

Лучшим достижением питерцев стал финальный матч Кубка УЕФА состоялся 14 мая 2008 года на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере между командами «Зенит» и «Рейнджерс» и завершился победой «Зенита» со счётом 2:0.

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