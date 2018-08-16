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«Зенит» разгромил минское «Динамо»

16 Августа 2018 в 22:44
«Зенит» разгромил минское «Динамо»

Санкт-петербургский «Зенит» разгромил минское «Динамо» в ответном матче третьего раунда отбора Лиги Европы и вышел в финальный раунд квалификации турнира.

Матч в Петербурге завершился со счетом 8:1.

Первая игра в Минске закончилась победой «Динамо» со счетом 4:0.

Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1971 году Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов.



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