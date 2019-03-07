«Зенит» проиграл в первом матче 1/8 финала Лиги Европы

«Зенит» на своем поле проиграл испанскому «Вильярреалу» со счетом 1:3 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У «Зенита» отметился Сердар Азмун. У гостей отличились Висенте Иборра, Херард Морено и Ману Морланес, сообщает ТАСС.

Ответный матч пройдет в Испании 14 марта.

Лига Европы УЕФА (UEFA Europa League) — является ежегодным футбольным турниром, основанным в 1971 году Лига Европы считается вторым по значимости турниром для европейских футбольных клубов, входящих в УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), после Лиги чемпионов.

