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«Зенит» одолел норвежский «Мольде»

23 Августа 2018 в 21:29
«Зенит» одолел норвежский «Мольде»

Футболисты «Зенита» в упорной борьбе добились победы со счетом 3:1 над норвежским «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.

Первый гол забил Эйрик Хестад. У питерцев отличились Артем Дзюба, Антон Заболотный и Миха Мевля.

Ответный матч пройдет через неделю, передает «Интерфакс».

«Мольде» - норвежский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Типпелиге. Образован 3 июня 1911 года. Клуб является действующим победителем Типпелиги, впервые завоевав данный титул в 2011 году. Помимо этого, «Мольде» является семикратным серебряным призёром чемпионата Норвегии, четырёхкратным обладателем и трехкратным финалистом Кубка страны.

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