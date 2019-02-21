Землетрясение произошло возле Камчатки

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7, произошедшее в Тихом океане у восточного побережья Камчатки, сообщает главное управление МЧС России по краю.

Эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на четверг по местному времени, находился в 208 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Его очаг залегал на глубине 10 километров.

«В населенных пунктах Камчатского края сейсмособытие не ощущалось», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Япония может сбросить более миллиона тонн радиоактивной воды, зараженной АЭС «Фукусима» в Тихий океан, пишет британское издание «Daily Mail». По данным издания, каждый день очищается до 160 тонн воды для ликвидации последствий трагедии на атомной электростанции в 2011 году. В скором времени, японские ученые, место для хранения зараженной воды до ее очищения может закончится и компании-оператору «Фукусимы» «Tokyo Electric Power Company» (Tepco) возможно придется сбросить все еще радиоактивную воду в океан к 2020 году. В эфире НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев заявил, что такой сценарий будет катастрофичным не только для Японии, но и для российских дальневосточных регионов.