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Землетрясение произошло у берегов Вануату

20 Марта 2019 в 23:11
Землетрясение произошло у берегов Вануату

В акватории островного государства Вануату в южной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 6,2, передает «Синьхуа».

Гипоцентр залегал на глубине 125,4 км. Угроза цунами не объяснялась.

Вануату находится зоне сейсмической активности.

Ранее сообщалось, что Япония может сбросить более миллиона тонн радиоактивной воды, зараженной АЭС «Фукусима» в Тихий океан, пишет британское издание «Daily Mail». По данным издания, каждый день очищается до 160 тонн воды для ликвидации последствий трагедии на атомной электростанции в 2011 году. В скором времени, японские ученые, место для хранения зараженной воды до ее очищения может закончится и компании-оператору «Фукусимы» «Tokyo Electric Power Company» (Tepco) возможно придется сбросить все еще радиоактивную воду в океан к 2020 году. 

В эфире НСН научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев заявил, что такой сценарий будет катастрофичным не только для Японии, но и для российских дальневосточных регионов.

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