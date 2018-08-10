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Землетрясение произошло у берегов Гватемалы

10 Августа 2018 в 00:11
Землетрясение произошло у берегов Гватемалы

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Гватемалы, сообщается на сайте Геологической службы США.

Очаг залегал на глубине 30 км. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало, передает RT.

Гватемала — государство в Центральной Америке. Граничит с Сальвадором на юго-востоке, Гондурасом на востоке, с Белизом на северо-востоке и Мексикой на севере и западе. Омывается Карибским морем на востоке и Тихим океаном на юге. Крупнейшая по численности населения из центральноамериканских республик.


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