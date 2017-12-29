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Землетрясение произошло на Никобарских островах в Индии

29 Декабря 2017 в 20:57
Землетрясение произошло на Никобарских островах в Индии

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Никобарских островах в Индии, сообщает «Синьхуа».

Гипоцентр землетрясения располагался на глубине 10 километров. Об ущербе или жертвах в результате землетрясения не сообщается.

Никобарские острова - это цепь островов в составе архипелага на востоке Индийского океана, расположенная на стыке Бенгальского залива и Андаманского моря.

Землетрясение — подземные толчки и колебания земной поверхности. Согласно современным взглядам, землетрясения отражают процесс геологического преобразования планеты. Cчитается, что первопричиной землетрясений являются глобальные геологические и тектонические силы, однако в настоящее время их природа не совсем ясна. Появление этих сил связывают с температурными неоднородностями в недрах Земли. Большинство землетрясений возникает на окраинах тектонических плит.

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